صدر عن المكتب السياسي لحركة انصار الله “نعبر عن إدانتنا واستنكارنا للعدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على الجمهورية العربية السورية قيادة وشعبا والذي يأتي في إطار استهداف كل المناهضين لمشروع الهيمنة، ودعما صريحا للكيان الصهيوني الغاصب ومساندة واضحة للتنظيمات الإجرامية من داعش والقاعدة وما يتفرع عنها من تنظيمات ترعاها مخابرات غربية وعربية “.

واضاف “أن هذا الهجوم العدواني على سوريا ليس سوى شهادة ناصعة الوضوح للموقف المشرف لسوريا شعبا وقيادة بأنها خارج الفلك الأمريكي الصهيوني في وقت يتسابق بعض زعماء المنطقة للخنوع للأمريكي وبيع القضية الفلسطينية في انبطاح مخز للأجنبي المحتل ينفذ بهم وعبرهم ما يضر المنطقة ويفتت نسيجها الاجتماعي ويصادر قضاياها الرئيسة”.

وختم “إذ يخوض الشعب اليمني مواجهة مشرفة ضد المشروع الأمريكي وأدواته وفي العام الرابع من التصدي للعدوان الأمريكي السعودي فإنا نؤكد مساندتنا الكاملة لسوريا ونعتبر العدوان عليها عدوانا على كل الأمة يوجب على قواها الحية مزيدا من رص الصفوف لضمان تحقيق التطلعات في مستقبل من العزة والكرامة والاستقلال والاستقرار”.

المصدر: المسيرة نت