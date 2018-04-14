زار عضو قيادة ساحة لبنان في “حركة الجهاد الإسلامي” أبو سامر موسى، مسؤول العلاقات العامة والملف الفلسطيني في حزب الله في المنطقة الأولى خليل حسين، في حضور معاونه أبو وائل زلزلي ، حيث جرى عرض التهديدات التي تطلقها الإدارة الاميركية بحق سوريا والمنطقة، مؤكدين رفضها التي من شأنها إدخال المنطقة في حرب كبيرة لن تطال سوريا وحدها.

وبحث المجتمعون في “التهديدات الصهيونية وجرائم العدو المتكررة بحق العزل الذين يشاركون في مسيرة العودة”، داعين الشعوب العربية والاسلامية “لمساندة الحق الفلسطيني وتأييده ومساندته لكشف الجرائم الصهيونية بحق الابرياء وذلك بدعم من الإدارة الأميركية التي تشكل له الغطاء والحماية في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان”.

ودعوا الى “وحدة الموقف الفلسطيني وفصائل المقاومة لإسقاط المشروع الأميركي الصهيوني الذي يروج له بعض العرب من خلال صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية”.

وناقش المجتمعون الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في منطقة صور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام