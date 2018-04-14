أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، عن استشهاد ثمانية جنود مصريين، و14 من عناصر الجماعات الارهابية، اثر إحباط الجيش عملية إرهابية كبرى وسط سيناء. وفي التفاصيل، أكد المتحدث العسكري، فى بيان صادر صباح السبت، أنه “في إطار العملية الشاملة (سيناء 2018)، ونتيجة لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المناطق بسيناء، فقد تمكنت القوات المسلحة اليوم من إحباط عملية إرهابية كبرى، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من 14 فرداً منهم أربعة كانوا يرتدون الأحزمة الناسفة، اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء مستغلة فترة وحالة الظلام التى تصاحب توقيت الفجر، إلا أنه نتيجة ليقظة وانتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل، فقد تمكنوا من منعهم والاشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، مما أدى إلى مقتل جميع الارهابيين، إذ أسرع الأفراد الذين يرتدون الأحزمة الناسفة الى تفجير أنفسهم بمحيط المعسكر، فنتج عن ذلك استشهاد ثمانية من القوات المسلحة، وإصابة 15 آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا.”

وفي السياق، نعت القوات المسلحة “أبطالها البواسل الذين يضحون بكل غال ونفيس فداءً لمصرنا الغالية” ، مؤكدة “على استمرارها فى جهودها لاقتلاع الإرهاب الذي يقوم حالياً بمحاولات يائسة لاستهداف عناصرنا عبر العمليات الانتحارية”.

المصدر: موقع اليوم السابع