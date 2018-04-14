اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان ما حصل فجر اليوم في سوريا لا يسهم في ايجاد حل سياسي للازمة السورية التي دخلت عامها الثامن، بل يعيق كل المحاولات الجارية لانهاء معاناة الشعب السوري، اضافة الى انه قد يضع المنطقة في وضع مأزوم تصعب معه امكانية الحوار الذي بات حاجة ضرورية لوقف التدهور واعادة الاستقرار والحد من التدخلات الخارجية التي زادت الازمة تعقيدا.

واكد الرئيس عون، في بيان صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية “ان لبنان الذي يرفض ان تستهدف اي دولة عربية باعتداءات خارجية بمعزل عن الاسباب التي سيقت لحصولها، يرى في التطورات الاخيرة جنوحا الى مزيد من تورط الدول الكبرى في الازمة السورية، مع ما يترك ذلك من تداعيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام