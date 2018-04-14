الرئيس الأسد: العدوان يأتي نتيجة شعور هذه الدول بأنها فقدت مصداقيتها أمام شعوبها وأمام العالم وبعد فشل الإرهابيين بتحقيق أهدافهم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2018 - 13:36
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عدوان ثلاثي "أميركي فرنسي بريطاني" على سوريا إستهدف بعض المناطق في العاصمة دمشق
الجيش السوري: العدوان الاميركي الفرنسي البريطاني أطلق 110 صواريخ باتجاه أهداف في دمشق وخارجها
الجيش السوري: الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ وبعضها أصاب مركز البحوث في برزة
الجيش السوري: أحد الصواريخ استهدف موقعا عسكريا قرب حمص وأدى الى جرح 3 مدنيين
الدفاع الروسية: الدفاعات السورية استخدمت منظومات أس 125 وأس 200 وبوك السوفياتية في التصدي للعدوان
الدفاع الروسية: مطار الضمير شرقي دمشق تعرض لهجوم بـ12 صاروخا مجنحا وتم اعتراضها جميعا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: روسيا تدين العدوان على سوريا وتدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي
بوتين: الضربة الغربية ضد سوريا عدوان ضد دولة مستقلة تقف في طليعة محاربة الإرهاب
الإمام الخامنئي: العدوان على سوريا جريمة وسيفشل كما فشل في العراق وأفغانستان في السنوات الماضية
الإمام الخامنئي: الرئيسان الأميركي والفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية مجرمون ولن يحققوا أي مكسب
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني يتصل بالرئيس السوري بشار الاسد ويعرب له عن إدانته الشديدة للعدوان الثلاثي على سوريا
الشيخ روحاني يؤكد وقوف ايران الى جانب سوريا وشعبها ويعبر عن ثقته بأن العدوان لن يضعف عزيمة سوريا في حربها ضد الارهاب
الرئيس بشار الاسد: العدوان جاء نتيجة لمعرفة القوى الغربية الداعمة للارهاب انها فقدت السيطرة
الرئيس الاسد: العدوان لن يزيد سوريا وشعبها الا تصميما على الاستمرار في محاربة وسحق الارهاب
علاء الدين بروجردي: اذا استمرت اميركا في هذا النوع من العدوان ستتحول الردود الى أكثر من الشجب والإدانة
الخارجية العراقية تدعو لعقد قمة عربية لاتخاذ موقف واضح من التطورات الخطيرة في سوريا
الرئيس اللبناني ميشال عون: لبنان يرفض أن تستهدف أي دول عربية باعتداءات خارجية بمعزل عن الأسباب
حزب الله: العدوان الثلاثي استكمال واضح للعدوان الصهيوني الاخير على سوريا وتأييد مباشر للإرهابيين
حزب الله: نعلن وقوفنا الصريح والثابت الى جانب الشعب السوري وقيادته وجيشه ونشيد بتصدي الدفاعات السورية للعدوان
حزب الله: الحرب التي تخوضها اميركا ضد سوريا وشعوب المنطقة وحركات المقاومة والتحرر لن تحقق أهدافها
حركة أمل: العدوان الثلاثي وتحالف الراغبين معه قد فتح الباب على مصراعيه لجعل المنطقة ساحة حرب
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: هذا الاعتداء يؤكد مرة اخرى انتصار سوريا بوجه كل المخططات
حركتا فتح الانتفاضة والصابرين والجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين تدين العدوان على سوريا
الجهاد الإسلامي: الهدف من العدوان توفير مزيد من الدعم للكيان الصهيوني وتشجيع سياساته الإرهابية
يديعوت احرونوت: الضربة في سوريا أقلّ مما كانت تتوقعه "اسرائيل" ولن تؤثر على صمود الرئيس الاسد
يديعوت احرونوت: الصواريخ التي استهدفت سوريا كانت ذكية وجميلة وحديثة لكن أثرها الفعلي يساوي صفرا
إعلام العدو: نتخوف من أن يكون الردّ الروسي والإيراني بهجمة إلكترونية قد تسبب شللا في "اسرائيل"
"اسرائيل اليوم": الهجوم على سوريا عزّز قوة الاسد وعمّق التمركز الايراني في سوريا
الخارجية التركية ترحب بالعدوان الثلاثي على سوريا وتعتبره "ردا مناسبا" على دمشق
زعيم حزب العمال البريطاني: الهجوم على سوريا غير سليم قانونيا ويجب الاّ نأخذ تعليماتنا من واشنطن
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
الرئيس الأسد: العدوان يأتي نتيجة شعور هذه الدول بأنها فقدت مصداقيتها أمام شعوبها وأمام العالم وبعد فشل الإرهابيين بتحقيق أهدافهم
منذ 38 mins
14 April، 2018
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