تستعد “غوغل” لإطلاق نسخة محدثة من بريدها الإلكتروني “جي ميل”، تتضمن عددا من الخدمات الجديدة، مثل الرسائل “ذاتية التدمير”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن تقارير من مواقع تقنية، أشارت إلى أن “جي ميل”، سيمنح المستخدمين أدوات تحكم عديدة في رسائلهم، وذلك من خلال نافذة “Compose”، حيث سيفتح النقر على رمز القفل، نافذة تمكن المستخدمين من تحديد تاريخ، لتدمير رسائلهم وحذفها.

كذلك سيتاح للمستخدمين الاستفادة من نمط “الرسائل الموثوقة”، التي بفضلها لن يكون بمقدور مستلمها ، عادة توجيهها أو طباعة محتواها أو تنزيل مرفقاتها أو نسخ ما فيها. وستتوفر كذلك ميزة أخرى، يطلب من خلالها المرسل تأكيد هوية المستلم عبر رمز مرسل برسالة نصية قصيرة

وسيحصل بريد “جي ميل” على تصميم جديد، مع خاصية الوصول السهل لتطبيقات “G Suite” من البريد نفسه، بالإضافة إلى خاصية الرد الذكي، وتأجيل الرسائل واختيار وقت عرضها في صندوق البريد الوارد، وتفعيل خاصية دعم البريد في وضع عدم الاتصال “أوفلاين”.

ويتوقع أن تطلق “غوغل” إصدارها الجديد من “جيل ميل” في مؤتمر “غوغل للمطورين”، الذي ينعقد في 8 مايو.

المصدر: سكاي نيوز