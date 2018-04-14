رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي: عملنا كان موجها ضد النظام السوري ورسالة لكل من يستخدم السلاح الكيميائي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2018 - 11:40
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عدوان ثلاثي "أميركي فرنسي بريطاني" على سوريا إستهدف بعض المناطق في العاصمة دمشق
الجيش السوري: العدوان الاميركي الفرنسي البريطاني أطلق 110 صواريخ باتجاه أهداف في دمشق وخارجها
الجيش السوري: الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ وبعضها أصاب مركز البحوث في برزة
الجيش السوري: أحد الصواريخ استهدف موقعا عسكريا قرب حمص وأدى الى جرح 3 مدنيين
الدفاع الروسية: سفينتان حربيتان أميركيتان بالبحر الاحمر وقاذفات استراتيجية أقلعت من قاعدة التنف شاركت في العدوان
الدفاع الروسية: الدفاعات السورية استخدمت منظومات أس 125 وأس 200 وبوك السوفياتية في التصدي للعدوان
الدفاع الروسية: مطار الضمير شرقي دمشق تعرض لهجوم بـ12 صاروخا مجنحا وتم اعتراضها جميعا
الدفاع الروسية: من الضروري أن نعود لبحث مسألة توريد أسلحة أس 300 الى دمشق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: روسيا تدين العدوان على سوريا وتدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي
بوتين: الضربة الغربية ضد سوريا عدوان ضد دولة مستقلة تقف في طليعة محاربة الإرهاب
الخارجية الروسية: الضربة استهدفت عاصمة دولة ذات سيادة وتحارب الإرهاب منذ سنوات
وزارة الخارجية الإيرانية تدين بشدة العدوان الثلاثي على سوريا وتحذّر من آثاره الإقليمية
الخارجية اليمنية تدين العدوان الثلاثي وتعتبره انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية والقانون الدولي
الإمام الخامنئي: العدوان على سوريا جريمة وسيفشل كما فشل في العراق وأفغانستان في السنوات الماضية
الإمام الخامنئي: الرئيسان الأميركي والفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية مجرمون ولن يحققوا أي مكسب
حزب الله: العدوان الثلاثي استكمال واضح للعدوان الصهيوني الاخير على سوريا وتأييد مباشر للإرهابيين
حزب الله: الذرائع التي استند اليها العدوان واهية ولا تستقيم أمام العقل والمنطق وهي تستند الى مسرحيات هزلية فاشلة
حزب الله: ذرائع العدوان ومبرراته تمثل غاية الإستهتار والإهانة لما تبقى من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي
حزب الله: نعلن وقوفنا الصريح والثابت الى جانب الشعب السوري وقيادته وجيشه ونشيد بتصدي الدفاعات السورية للعدوان
حزب الله: الحرب التي تخوضها اميركا ضد سوريا وشعوب المنطقة وحركات المقاومة والتحرر لن تحقق أهدافها
حزب الله: الأمة ستخرج أكثر قوة وعزيمة وإيمانا وإصرارا على المواجهة والانتصار
حركة أمل: العدوان الثلاثي وتحالف الراغبين معه قد فتح الباب على مصراعيه لجعل المنطقة ساحة حرب
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: سوريا القوية بجيشها وشعبها وحلفائها أقوى من كل المؤامرات
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: هذا الاعتداء يؤكد مرة اخرى انتصار سوريا بوجه كل المخططات
يديعوت احرونوت: الضربة في سوريا أقلّ مما كانت تتوقعه "اسرائيل" ولن تؤثر على صمود الرئيس الاسد
يديعوت احرونوت: الصواريخ التي استهدفت سوريا كانت ذكية وجميلة وحديثة لكن أثرها الفعلي يساوي صفرا
إعلام العدو: نتخوف من أن يكون الردّ الروسي والإيراني بهجمة إلكترونية قد تسبب شللا في "اسرائيل"
الخارجية التركية ترحب بالعدوان الثلاثي على سوريا وتعتبره "ردا مناسبا" على دمشق
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي: عملنا كان موجها ضد النظام السوري ورسالة لكل من يستخدم السلاح الكيميائي (سبوتنيك)
منذ 16 mins
14 April، 2018
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