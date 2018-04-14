قالت وزارة الخارجية التركية إن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد النظام السوري، كانت “رداً في محله” على الهجوم الكيميائي في مدينة “دوما” بغوطة دمشق الشرقية. وفي بيان نشرته صباح السبت، رحبت الخارجية التركية بالعملية العسكرية التي “ترجمت مشاعر الضمير الإنساني بأسره، في مواجهة الهجوم الكيميائي على مدينة دوما والمشتبه بقوة في تنفيذه من قبل النظام”، حسب زعمها. وأكد البيان أن” الهجمات العشوائية ضد المدنيين بأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، تشكل جريمة ضد الإنسانية”، حسب قوله.

واعتبر أنه “ليس هناك أي شك في هذا الصدد لدى ضمير المجتمع الدولي”. ولفت إلى أن تركيا “تولي أهمية بالغة لضمان معاقبة مثل هذه الجرائم وتأسيس آلية لمحاسبة المسؤولين، وذلك من أجل الحيلولة دون تكرار حوادث مشابهة”. ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى التفاهم حول الخطوات المشتركة التي من شأنها ضمان معاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية، حسب قولها.

المصدر: وكالة انباء الأناضول