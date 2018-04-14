الخارجية التركية: أنقرة ترى العملية التي نفذتها أميركا وفرنسا وبريطانيا ضد النظام السوري بأنها ردة فعل مناسبة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2018 - 09:43
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عدوان ثلاثي "أميركي فرنسي بريطاني" على سوريا إستهدف بعض المناطق في العاصمة دمشق
الجيش السوري: العدوان الاميركي الفرنسي البريطاني أطلق 110 صواريخ باتجاه اهداف في دمشق وخارجها
الجيش السوري: الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ وبعضها أصاب مركز البحوث في برزة
الجيش السوري: أحد الصواريخ استهدف موقعا عسكريا قرب حمص وأدى الى جرح 3 مدنيين
الدفاع الروسية: سفينتان حربيتان أميركيتان بالبحر الاحمر وقاذفات استراتيجية أقلعت من قاعدة التنف شاركت في العدوان
الدفاع الروسية: الدفاعات السورية استخدمت منظومات أس 125 وأس 200 وبوك السوفياتية في التصدي للعدوان
يديعوت احرونوت: الضربة في سوريا أقلّ مما كانت تتوقعه "اسرائيل" ولن تؤثر على صمود الرئيس الاسد
يديعوت احرونوت: الصواريخ التي استهدفت سوريا كانت ذكية وجميلة وحديثة لكن أثرها الفعلي يساوي صفرا
وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس: ليس لدينا تخطيط لأي غارات جديدة على سوريا والقرار يعود للرئيس دونالد ترامب
حلف شمال الأطلسي يعلن عن دعمه للضربات التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا
الخارجية الروسية: الضربة استهدفت عاصمة دولة ذات سيادة وتحارب الإرهاب منذ سنوات
وزارة الخارجية الإيرانية تدين بشدة العدوان الثلاثي على سوريا وتحذّر من آثاره الإقليمية
الخارجية اليمنية تدين العدوان الثلاثي وتعتبره انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية والقانون الدولي
حزب الله يدين بأقصى شدة العدوان على سوريا الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وكرامة الشعب السوري وشعوب المنطقة
حزب الله: العدوان الثلاثي استكمال واضح للعدوان الصهيوني الاخير على سوريا وتأييد مباشر للإرهابيين
حزب الله: الذرائع التي استند اليها العدوان واهية ولا تستقيم أمام العقل والمنطق وهي تستند الى مسرحيات هزلية فاشلة
حزب الله: ذرائع العدوان ومبرراته تمثل غاية الإستهتار والإهانة لما تبقى من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي
حزب الله: نعلن وقوفنا الصريح والثابت الى جانب الشعب السوري وقيادته وجيشه ونشيد بتصدي الدفاعات السورية للعدوان
حزب الله: الحرب التي تخوضها اميركا ضد سوريا وشعوب المنطقة وحركات المقاومة والتحرر لن تحقق أهدافها
حزب الله: الأمة ستخرج أكثر قوة وعزيمة وإيمانا وإصرارا على المواجهة والانتصار
السيد نصرالله: على الإسرائيليين أن يعرفوا أنهم ارتكبوا خطأ تاريخياً بقصف مطار تيفور وأدخلوا أنفسهم بقتال مباشر مع إيران
السيد نصرالله: ما جرى في دوما مسرحية ولا يوجد كيماوي ولا منطق أصلا لاستخدام الكيماوي
السيد نصرالله: نحن أمام مشهد جديد من مشاهد الاستكبار الأميركي وترامب رئيس تاجر وانفعالي ومأزوم بالمشاكل الداخلية
السيد نصرالله: ليعلم العالم كله أنّ كل التهديدات الأميركية لم تخف ولن تخيف سوريا ولا إيران ولا روسيا ولا شعوب المنطقة
الخارجية التركية ترحب بالعدوان الثلاثي على سوريا وتعتبره "ردا مناسبا" على دمشق
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
الخارجية التركية: أنقرة ترى العملية التي نفذتها أميركا وفرنسا وبريطانيا ضد النظام السوري بأنها ردة فعل مناسبة (سبوتنيك)
منذ 11 mins
14 April، 2018
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