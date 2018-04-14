أدانت الخارجية السورية بأشد العبارات “العدوان الثلاثي الغاشم الأمريكي البريطاني الفرنسي عليها”، مؤكدة أنه يشكل “انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة”. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ “سانا” السبت “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الثلاثي الغاشم الأمريكي البريطاني الفرنسي ضدها والذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادىء ومقاصد ميثاق الامم المتحدة، ويظهر مجددا استهتار دول العدوان بالشرعية الدولية التي طالما تشدقوا بالحديث عنها كذبا وبهتانا”.

كما أضاف المصدر أن “عدوان أنظمة الغطرسة والهيمنة الغربية جاء نتيجة الشعور بالاحباط لفشل المشروع التآمري على سورية، وردا على اندحار أدواتهم من المجموعات الإرهابية أمام تقدم الجيش العربي السوري ولن يكون مصير الأصلاء أفضل حالا من الأدوات وان الهزيمة والفشل والعار بانتظارهم”. وتابع المصدر إن “توقيت هذا العدوان الذي يتزامن مع وصول بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى سورية للتحقق من الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما، يهدف اساسا الى اعاقة عمل البعثة واستباق نتائجها والضغط عليها في محاولة لعدم فضح أكاذيبهم وفبركاتهم”. وقال المصدر إن الجمهورية العربية السورية تطالب المجتمع الدولي “بإدانة حازمة لهذا العدوان الذي لن يؤدي الا الى تأجيج التوترات في العالم ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي برمته”.

المصدر: وكالة سانا - سوريا