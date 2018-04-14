أعلن وزير الحرب الأمريكي جيمس ماتيس، انتهاء الهجمات على سوريا، وأنه لا خطط لدى الولايات المتحدة لشن هجمات إضافية في الوقت الحالي على سوريا.

وقال ماتيس للصحفيين “في الوقت الحالي لا نخطط لهجمات إضافية، والهجمات القادمة ستكون في حالة عودة الأسد لاستخدام الأسلحة الكيميائية”.

وتابع “الهدف من الضربات إضعاف القدرات العسكرية السورية على صنع الأسلحة الكيميائية”.

وأضاف “استخدمنا (في الضربة) ضعفي الأسلحة التي استخدمناها العام الماضي (في الهجوم على الشعيرات)، والضربة كانت قوية”.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد “في الوقت الحالي انتهى القصف على سوريا”.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عدوانا ثلاثيا على سوريا صباح اليوم السبت، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لعشرات الصواريخ في محافظتي دمشق وحمص.

المصدر: وكالات