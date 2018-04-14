تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لعدوان ثلاثي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على عدد من المواقع السورية في محيط دمشق وحمص.

واستهدف العدوان الثلاثي مركز البحوث في برزة، وتصدت الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ استهدفت مستودعات للجيش السوري في حمص.

وذكر وكالة سانا أن العدوان الثلاثي استهدف مركز البحوث في برزة ومستودعات للجيش السوري في حمص حيث تصدت الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ وأسقطتها.

وأكدت أن عدد من صواريخ العدوان الثلاثي استهدفت مركز البحوث في برزة ما أدى إلى تدمير مبنى يحتوي على مركز تعليم ومخابر علمية والأضرار اقتصرت على الماديات.

وأضافت أن الصواريخ التي استهدفت موقعا عسكريا في حمص تم التصدي لها وحرفها عن مسارها وتسببت بجرح 3 مدنيين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات من البيت الأبيض فجر اليوم عن البدء بتنفيذ العدوان المشترك مع فرنسا وبريطانيا متوعدا بأن تأخذ العملية “الوقت الذي يلزم”.

فيما أعلنت بعد ذلك رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاركة بلديهما في العدوان.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الحرب الأمريكي جيمس ماتيس عن انتهاء العدوان الثلاثي الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا وأنه لا توجد حتى الآن خطط لشن هجمات إضافية زاعما أن العدوان استهدف مواقع على صلة بإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.

المصدر: سانا