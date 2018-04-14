مسيرات شعبية حاشدة تجوب العاصمة السورية دمشق استنكاراً للعدوان الثلاثي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2018 - 07:37
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عدوان ثلاثي غربي بقيادة الولايات المتحدة على سوريا إستهدف بعض المناطق في العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لعدد من الصواريخ في حمص
التلفزيون السوري: صواريخ العدوان الثلاثي لم تحقق أهدافها المرسومة بفضل تصدي الدفاعات الجوية لها
سانا: الصواريخ التي استهدفت موقعاً عسكرياً في حمص تم التصدي لها وحرفها عن مسارها وتسببت بـ3 جرحى
وزارة الإعلام السورية تدعو لعدم الإصغاء إلى أي من وسائل الإعلام التي تضخم أهداف وآثار العدوان الثلاثي
مسيرات شعبية تجوب العاصمة السورية دمشق استنكاراً للعدوان الثلاثي الغربي
مراسل المنار: الحياة هادئة وطبيعية في دمشق بعد العدوان الثلاثي الغربي
وكالة سانا: العدوان الثلاثي الغربي إنتهاك فاضح للقانون الدولي ويظهر احتقار دول العدوان للشرعية
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف يؤكّد أن العدوان الثلاثي على سوريا سيكون له عواقب
وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس: ليس لدينا تخطيط لأي غارات جديدة على سوريا والقرار يعود للرئيس دونالد ترامب
حلف شمال الأطلسي يعلن عن دعمه للضربات التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: المنطقة تعيش مرحلة حساسة ومهمة جداً أمام الأحداث والتطورات التي تستهدف سوريا
السيد نصرالله: في بيروت فئات شعبية واسعة تشعر أن من حقها الطبيعي أن تتمثل في المجلس النيابي لتعبر عن إرادتها وحقوقها
السيد نصرالله: هدف خوض لائحة وحدة بيروت للانتخابات هو أن أناساً من أهل بيروت حقهم الطبيعي أن يكون لهم نواب يمثلونهم
السيد نصرالله: بيروت لها ميّزة في دائرتيها أنّها عاصمة لبنان ويجب ألا تفقد هذه الميزة وبيروت تحتضن كل اللبنانيين
السيد نصرالله: إذا كانت العروبة تعني حمل القضايا العربية أسأل الطرف الآخر أي عروبة تدعون لأن تكون هوية بيروت
السيد نصرالله: هل العروبة في الخضوع للاستكبار الأميركي والتخلي عن الشعب الفلسطيني والموافقة على صفقة القرن
السيد نصرالله: لا يجوز لأحد أن يذهب لخطاب طائفي ويجب الحفاظ على نسيج بيروت ولتكن المنافسة على خدمة بيروت واهلها
السيد نصرالله: أصبح إسم الضاحية موازياً لكل ما هو شرف ومقاومة وإباء وصمود
السيد نصرالله: التحالف مع التيار الوطني الحر بقي راسخاً والتحالف لا يعني أن نتحول إلى حزب واحد
السيد نصرالله: في 6 أيار يجب أن يكون لدينا الحضور الكبير في كل الدوائر
السيد نصرالله: من جاء بالجماعات المسلّحة إلى السلسلة الشرقية ودعمها كان يدفع إلى الحرب الأهلية في لبنان
السيد نصرالله: على الإسرائيليين أن يعرفوا أنهم ارتكبوا خطأ تاريخياً بقصف مطار تيفور وأدخلوا أنفسهم بقتال مباشر مع ايران
السيد نصرالله: ما جرى في دوما مسرحية ولا يوجد كيماوي ولا منطق أصلا لاستخدام الكيماوي
السيد نصرالله: نحن أمام مشهد جديد من مشاهد الاستكبار الأميركي وترامب رئيس تاجر وانفعالي ومأزوم بالمشاكل الداخلية
السيد نصرالله: ليعلم العالم كله أنّ كل التهديدات الأميركية لم تخف ولن تخيف سوريا ولا إيران ولا روسيا ولا شعوب المنطقة
السيد نصرالله: لتعلم أميركا أن حربها على المنطقة لن تكون مع الأنظمة والجيوش بقدر ما ستكون معركتها مع شعوب المنطقة
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: المطلوب أن نكون أكثر وعياً وثباتاً وأن يتحرّك الشباب إلى الجبهات لمواجهة العدوان
السيد الحوثي: كلما استمر العدوان فقدراتنا العسكرية ستكبر وتتطور وتتعاظم وانتاج الطائرات المسيرة محليّاً هو حق طبيعي لنا
الصحة الفلسطينية: شهيد و968 جريحاً بينهم 17 من الطواقم الطبية والصحفية خلال فعاليات مسيرة العودة عند حدود غزة
الإغاثة الطبية الفلسطينية: 150 إصابة بالرصاص و130 بالغاز حصيلة مواجهات بيت إيل بالضفة الغربية المحتلة
القوّة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف مدينة الفيصل العسكرية بجيزان بصاروخ باليستي من نوع بدر1
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
مسيرات شعبية حاشدة تجوب العاصمة السورية دمشق استنكاراً للعدوان الثلاثي الغربي
منذ 45 mins
14 April، 2018
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السيد نصر الله: العدوان الاسرائيلي على سوريا حادثة مفصلية وترامب مأزوم بإدارة مرتبكة
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