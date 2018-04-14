أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية، مشيرةً إلى أن الجانبان بحثا التطورات السياسية في ليبيا .

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان عبر الموقع الرسمي، أنه “جرى اتصال هاتفي اليوم بين الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة و المشير خليفة حفتر “.

وأضافت البعثة في بيانها أن “الجانبين تطرقا إلى البحث في الأوضاع العامة في البلاد و التطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية”.

ويذكر أن الأنباء قد تضاربت حول صحة المشير خليفة حفتر، في حين أكدت مصادر وفاة الجنرال في باريس، نفت أخرى كل ما يتم تداوله بشان وفاته.

المصدر: سبوتنيك