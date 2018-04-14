البيت الأبيض: روسيا تتحمل المسؤولية على الهجوم إلى جانب النظام السوري (سكاي نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2018 - 02:15
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: المنطقة تعيش مرحلة حساسة ومهمة جدا أمام الاحداث والتطورات التي تستهدف سوريا
السيد نصرالله: في بيروت فئات شعبية واسعة تشعر أن من حقها الطبيعي أن تتمثل في المجلس النيابي لتعبر عن ارادتها وحقوقها
السيد نصرالله: الهدف من خوض لائحة وحدة بيروت الانتخابات هو أن أناسا من اهل بيروت حقهم الطبيعي ان يكون لهم نواب يمثلونهم
السيد نصرالله: بيروت لها ميّزة في دائرتيها انها عاصمة لبنان ويجب ان لا تفقد هذه الميزة وبيروت تحتضن كل اللبنانيين
السيد نصرالله: إذا كانت العروبة تعني حمل القضايا العربية أسأل الطرف الآخر أي عروبة تدعون لأن تكون هوية بيروت
السيد نصرالله: هل العروبة في الخضوع للاستكبار الامريكي والتخلي عن الشعب الفلسطيني والموافقة على صفقة القرن
السيد نصرالله: لا يجوز لأحد أن يذهب لخطاب طائفي ويجب الحفاظ على نسيج بيروت ولتكن المنافسة عى خدمة بيروت واهلها
السيد نصرالله: جزء كبير من أهل بيروت يسكنون خارجها نتيجة جشع التجار واعتبارات اقتصاديّة وهذه أهم قضايا بيروت
السيد نصرالله: أصبح إسم الضاحية موازياً لكل ما هو شرف ومقاومة وإباء وصمود
السيد نصرالله: التحالف مع التيار الوطني الحر بقي راسخا والتحالف لا يعني أن نتحول الى حزب واحد
السيد نصرالله: في 6 أيار يجب أن يكون لدينا الحضور الكبير في كل الدوائر
السيد نصرالله: من جاء بالجماعات المسلحة الى السلسلة الشرقية ودعمها كان يدفع الى الحرب الأهلية في لبنان
السيد نصرالله: على الإسرائيليين أن يعرفوا أنهم ارتكبوا خطأ تاريخياً بقصف مطار تيفور وأدخلوا أنفسهم بقتال مباشر مع ايران
السيد نصرالله: ما جرى في دوما مسرحية ولا يوجد كيماوي ولا منطق أصلا لاستخدام الكيماوي
السيد نصرالله: نحن أمام مشهد جديد من مشاهد الإستكبار الأمريكي وترامب رئيس تاجر وانفعالي ومأزوم بالمشاكل الداخلية
السيد نصرالله: ليعلم العالم كله ان كل التهديدات الامريكية لم تخف ولن تخيف لا سوريا ولا ايران ولا روسيا ولا شعوب المنطقة
السيد نصرالله: لتعلم أمريكا أن حربها على المنطقة لن تكون مع الأنظمة والجيوش بقدر ما ستكون معركتها مع شعوب المنطقة
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: المطلوب أن نكون أكثر وعياً وثباتاً وأن يتحرّك الشباب إلى الجبهات لمواجهة العدوان
السيد الحوثي: كلما استمر العدوان فقدراتنا العسكرية ستكبر وتتطور وتتعاظم وانتاج الطائرات المسيرة محليّاً هو حق طبيعي لنا
السيّد الحوثي: مشروع السيد حسين الحوثي ليس مكبلا بقيود طائفية ولا جغرافيّة وهو حرص على التحرّك وفق أفق القرآن الكريم
عشرات آلاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرة العودة الكبرى على حدود غزة تحت عنوان "جمعة رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل"
الصحة الفلسطينية: شهيد و968 جريحا بينهم 17 من الطواقم الطبية والصحفية خلال فعاليات مسيرة العودة عند حدود غزة
الاغاثة الطبية الفلسطينية: 150 إصابة بالرصاص و130 بالغاز حصيلة مواجهات بيت إيل
الرئيس بري في ذكرى الحرب الأهلية: 13 نيسان عَبرة وعِبرة لنا ولكل اللبنانيين كي ندرك أن سلمنا الأهلي ووحدتنا خط أحمر
الكرملين: بوتين يحذر ماكرون من اي عمل متهور وخطير
وزارة الدفاع الروسيّة: نملك أدلّة على مشاركة بريطانيا في تنظيم استفزاز في الغوطة الشرقية ضد الحكومة السوريّة
القوّة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف مدينة الفيصل العسكرية بجيزان بصاروخ بدر واحد البالستي
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
البيت الأبيض: روسيا تتحمل المسؤولية على الهجوم إلى جانب النظام السوري (سكاي نيوز)
منذ 2 ساعة
14 April، 2018
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