ثمن النائب ايوب حميد في احتفال تابيني أقيم في بلدة عيتا الشعب “عطاءات اهل المنطقة الذين صبروا على الظلم والحرمان وقسوة الاحتلال وكانو مثالا للبذل والعطاء خصوصا في عيتا الشعب التي قدمت اسمى النماذج في التضحية وبذلت الدم من اجل الجنوب والوطن”.

واستذكر حميد تاريخ 13 نيسان، مشيرا الى “اهمية تجاوز هذه الحرب الفتنة بكل مفاعيلها ومسبباتها من اجل التأسيس الى غد افضل نستفيد منه من تجارب الماضي فنبني وطن العدالة والمساواة والشراكة بعيدا عن لغة العصبيات واستجداء المواقع باي ثمن”.لافتا الى ما” تعنيه هذه الذكرى من ضرورة لحشد كل القدرات والطاقات في مواجهة العدو الاسرائيلي”.

وأشار الى ان “الامكانات العربية تذهب في غير مكانها الطبيعي فيستفيد الكيان الصهيوني وتؤامه التكفيري من هذا الوضع”.

المصدر: الوكالة الوطنية