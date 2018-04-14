زعم “البيت الأبيض” الاميركي إن الولايات المتحدة واثقة تماما بأن سوريا نفذت هجوما كيماويا في مدينة دوما يوم السبت. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين عندما سئلت عن التأكيدات الروسية بعدم حصول هجوم كيماوي ”معلوماتنا تفيد بالعكس. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك“.

وأضافت ”نحن على ثقة تامة بأن سوريا مسؤولة“ وقالت إن “تقاعس روسيا” عن وقف سوريا “جزء من المشكلة”.

بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن الولايات المتحدة لديها دليل “على قدر عال من المصداقية” بأن الحكومة السورية نفذت الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية في دوما لكنها لا تزال تعمل لتحديد مزيج المواد الكيماوية المستخدم في الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في إفادة صحفية “نستطيع القول إن الحكومة السورية تقف وراء الهجوم”. وعندما سئلت إن كانت الولايات المتحدة لديها دليل على ذلك أجابت “نعم”. وأضافت أن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيصل سوريا يوم السبت لجمع الأدلة.

المصدر: رويترز