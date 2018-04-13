انتقد نواب ديموقراطيون في الولايات المتحدة الاميركية الرئيس دونالد ترامب الجمعة لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي متناولا امكان شن ضربة عسكرية ضد سوريا، وحذروا من أن “هذه اللهجة المتهورة والساخرة تعرض القوات الأميركية للخطر.

وطالب تسعة اعضاء في مجلس النواب الاميركي “ترامب الكف عن نشر تغريدات في هذا الشأن”، واضافوا “كمحاربين قدامى نحن قلقون بشكل عميق حيال الاستخدام المتهور للرئيس لتويتر والمنصات العامة الأخرى لمناقشة استخدام القوة العسكرية في سوريا”.

وشدد النواب على “ضرورة تقييم اي ضربات عقابية ضد سوريا”، وتابعوا ان “لهجة ترامب الساخرة والوقحة يجب أن تتوقف”، وأضافوا “لقد عايشنا أهوال الحرب بأنفسنا وندرك أن إطلاق الصواريخ أمر خطير”، واوضحوا “استراتيجية الرئيس طائشة وغير مسؤولة وتعرض رجالنا ونساءنا في الجيش للخطر”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية