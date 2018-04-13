نفى الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري كل الأخبار المتداولة حول خبر وفاة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مشيراً أن كل الأخبار المتداولة في الصحف العربية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة.

وقال المسماري لوكالة سبوتنيك إن “كل ما يتم تداوله من أخبار على الصحف العربية والعالمية ومواقع التواصل عن وفاة حفتر لا أساس لها من الصحة”، مضيفًا أن “القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر سوف يرد على كل الشائعات وسيطمئن الجميع عن حالته الصحية”.

المصدر: سبوتنيك