أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن إعادة الإعمار في المناطق المحررة من الإرهابيين في سوريا تُعيقها العقوبات الأمريكية والأوروبية، التي تحد بشكل كبير من إمكانية عمل شركاء أمميين محتملين في المجال الإنساني.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، “في الظروف التي تعود فيها المناطق السكنية للغوطة الشرقية إلى الحياة الطبيعية بعد تحريرها من الإرهابيين، عندما يكون المدنيين مستعدين للعودة إلى منازلهم دون خوف، فإنه يتطلب جهود مكثفة لاستعادة القطاع السكني والبنية التحتية والمرافق”.

وتابع البيان، من الواضح أن الجانب الروسي “ليس بالكلمات، مثل البعض، لكن في الواقع يساعد مثل هذه الجهود”.

المصدر: سبوتنيك