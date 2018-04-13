قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الجمعة، تجمعات وآليات مرتزقة قوى العدوان والغزو في ميدي بمحافظة حجة.

وأكد مصدر عسكري لــ “المسيرة نت” أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية نفذت قصفاً مكثفا على تجمعات منافقي ومرتزقة العدوان وآلياتهم شمال صحراء ميدي وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

وشن طيران العدوان أكثر من 18 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية.

وكان الاعلام الحربي وزع قبل أيام مشاهدا لخسائر قوات الغزاة والمرتزقة بعد كسر محاولات زحف لهم خلال اليومين الماضيين باتجاه صحراء ميدي.

يذكر أن مدفعية وصاروخية الجيش واللجان تقصف بشكل متواصل مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي والجيش السعودي على طول الجبهة الحدودية في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

المصدر: المسيرة