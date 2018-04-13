القى الشيخ عفيف النابلسي خطبة الجمعة في مجمع السيدة الزهراء في صيدا، فقال “لا تتوقف أكاذيب الإدارة الأميركية لتبرير عدوانيتها على الدول والشعوب. إدارة لا تستطيع العيش من دون شن الحروب وخلق الفتن وإثارة الأزمات، فخلفت الكثير من الدمار والموت والآلام من دون مراعاة للقوانين الدولية وسيادة الدول وشرائع السماء”.

واضاف”منذ أسابيع وهي تحاول اختراع حجة جديدة لضرب سوريا وتسعى بكل جهدها لحشد بعض الدول الحليفة للبدء في مسلسلها الشيطاني الجديد. لكن ستخيب أميركا لو أقدمت على هذه الخطوة الحمقاء. لم تعد أميركا هذه القوة التي تستطيع أن تفعل كل شيء في العالم من دون مساءلة وحساب وعقاب”.

وأكد أن “محور المقاومة سيكون بالمرصاد، وهذه المرة لن يكتف بالرد، بل سيصنع المفاجآت التي ستغير وجه المنطقة والعالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام