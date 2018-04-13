رأى الامين العام للاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ حسن شريفة انه “مع اقتراب موع الانتخابات النيابية، يجب ان نخرج من الخطاب الطائفي لندخل في الخطاب الوطني”. واعتبر في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت ان “البعض يحاول تسويق مشروعه الانتخابي من خلال كلام سياسي فيه الكثير من المذهبية والطائفية البغيضة، الامر الذي لا يخدم إلا شد العصب الذي يجرنا الى معارك انتخابية بعيدة عن الاجواء الهادئة التي يفترض ان تجرى خلالها الانتخابات النيابية”.

وطالب الشيخ شريفة اللبنانيين بأن “يشاركوا بكثافة في هذه الانتخابات لاختيار الاقدر على حماية وطننا من المخاطر المحدقة به، وخصوصا من العدو الاسرائيلي، والاقدر على مواجهة مشاريع هذا العدو العدوانية ضد بلدنا من خلال المقاومة بكل اشكالها، واختيار من هو الاقدر على حفظ مؤسساتنا وخصوصا التشريعية منها، والاقدر على محاربة الفساد بعيدا عن المحاصصة الطائفية التي ينادي بها البعض تحت حجج واهيه، ومنها حفظ الحقوق واسترجاعها لطائفة معينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام