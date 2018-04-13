ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الأمنية بشأن سوريا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعدوه للأمن القومي قد بحثوا خيارات بشأن سوريا التي هدد بتوجيه ضربات صاروخية لها ردا على ما زعموا أنه هجوم بغاز سام، في الوقت الذي أبدى فيه مبعوث روسي مخاوف بشأن اتساع الصراع بين واشنطن وموسكو.

غير أن ترامب أثار شكوكا بشأن توقيت تنفيذ تهديده بتوجيه ضربة في سوريا يوم الخميس عبر تغريدة قال فيها إن الهجوم على سوريا ”قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك“.

وعادة ما يُستخدم الذهب كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

وبحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1340.79 دولار للأوقية (الأونصة) ويتجه صوب الصعود على أساس أسبوعي بنحو نصف بالمئة. واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1343.70 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز