أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة مستمرة للتأكيد على أن كل فلسطين لنا والقدس عاصمتها الأبدية. وأوضح رضوان، خلال مشاركته في جمعة حرق العلم “الإسرائيلي” ورفع العلم الفلسطيني، أن المقاومة السلمية الشعبية هي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال “الإسرائيلي” وليست بديلة عن المقاومة المسلحة. وقال “إن جميع أطياف شعبنا اتفقت على أن تكون مسيرة العودة الكبرى قرب السياج الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة سلمية وشعبية بعيداً عن تسليحها في وجه الاحتلال ونحن ملتزمون بسلمية المسيرة”. وأشار إلى أن “المقاومة المسلحة سنستخدمها في المكان والوقت المناسبين لأننا ندرك تماماً أنه لا يفك الحديد إلا الحديد”، مؤكداً أن العدو الإسرائيلي “لا يؤمن إلا بلغة القوة”.

المصدر: فلسطين اليوم