اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن لدى بلاده أدلة دامغة على أن الهجوم الكيميائي في دوما بسوريا ليس إلا مسرحية، وأن لأجهزة الأمن الأجنبية يد فيها.

وقال لافروف: “لدينا أدلة دامغة على أن ذلك كان مسرحية، وأن أجهزة أمن دولة معينة، لها يد فيها، وهي الدولة التي لهث الآن للوقوف في مقدمة صفوف حملة رهاب روسيا”.

وذكر لافروف بأن لجنة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توجهت إلى سوريا.

وأضاف: “يجب أن تصل اللجنة إلى دمشق، أعتقد غدا ونحن نعول على أن تتجه دون مماطلة إلى دوما، حيث لم يجد خبراؤنا اللذين فحصوا هذا المكان، أي أدلة على استخدام أسلحة كيميائية، أو كلور أو أي شيء كان”.

المصدر: سبوتنيك