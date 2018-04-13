طيف الشهيد حمزة الحاج حسن يحضر في ميدان التحرير في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2018 - 14:15
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السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
طيف الشهيد حمزة الحاج حسن يحضر في ميدان التحرير في الضاحية الجنوبية لبيروت
منذ 1 ساعة
13 April، 2018
تقارير مصورة
طيف الشهيد حمزة الحاج حسن يحضر في ميدان التحرير في الضاحية الجنوبية لبيروت.
المصدر:
قناة المنار
الشهيد حمزة الحاج حسن
وقفة تضامنية
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