عرضت حفريات لديناصورات في مزاد علني في باريس بأسعار خيالية.

وبيعت حفريتان عملاقتان لديناصورين، مقابل أكثر من مليون يورو لكل منهما، في دار مزادات بينوش وجيكيلو، بحسب شبكة “فرانس 24”.

وتم بيع حفرية لديناصور من فصيلة ديبلودوكس يبلغ طولها 12 مترا، بعدما أعيد بناؤها على يد فريق من علماء الحفريات الإيطاليين، في نفس اليوم مقابل 1.18 مليون يورو.

كما عرضت حفرية أخرى لديناصور صغير من نوع الوسوراوس، يبلغ طوله 3.8 متر في المزاد.

ويعود هيكل الوسوراوس العظمي إلى نحو 140 مليون سنة، وينتمي إلى فصيلة من أحد أكثر أنواع الديناصورات شهرة في العالم.

أعيد ترميم الحفرية التي اكتمل هيكلها العظمي بنسبة 60 في المئة، على يد ثلاثة أشخاص يعملون بدوام كامل لمدة ستة أشهر لاستعادة العظام والقطع المفقودة.

المصدر: سبوتنيك