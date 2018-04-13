كشفت رابطة الشبكة العالمية الدولية عن تطوير معيار جديد يمكنه إلغاء الحاجة إلى استخدام كلمات المرور.

وحسبما جاء في تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، يعني المعيار الجديد أن المستخدمين لن يكونوا بحاجة إلى تذكر كلمات المرور الصعبة في كل مرة يدخلون فيها إلى المواقع أو الخدمات التي يستخدمونها.

صُمم المعيار الجديد، والمعروف بعملية مصادقة الويب “WebAuthn” لاستبدال كلمات المرور المعتادة، بطرق جديدة قائمة على القياسات الحيوية. فبدلا من تذكر سلسلة من الأرقام والحروف الطويلة، يمكن للمستخدمين الدخول إلى المواقع أو الخدمات باستخدام أعضاء أجسامهم أو أي شيء يمتلكونه، إذ تجري عملية التوصيل مباشرة مع الموقع عبر خدمات البلوتوث أو مداخل الـ”يو إس بي”.

يقول جيف جافي، رئيس العمليات في رابطة الشبكة العالمية، وهي مؤسسة معنية بوضع معايير لشبكة الويب العالمية: “سيُغير WebAuthn الطريقة التي يتعامل بها المستخدمين مع الإنترنت”.

وكأحد الأمثلة على كيفية عمل المعيار الجديد، عندما يزور مستخدم موقع أو خدمة تتطلب استخدام كلمة مرور، يكتب المستخدم اسم الدخول وبعد ذلك يصله تنبيه إلى هاتفه الذكي. يضغط المستخدم على التنبيه وبعدها يدخل إلى الموقع دون الحاجة إلى كلمة المرور”.

تساعد WebAuthn المستخدمين في استخدام طريقة فريدة للدخول إلى المواقع والخدمات التي تحتاج إلى كلمات مرور.

يذكر أن عدة مواقع وخدمات تستخدم بالفعل طرقا مشابهة للدخول إلى المواقع، بما في ذلك غوغل وفيسبوك، والتي تقوم بالدخول باستخدام رقم حماية عبر نوافذ الـ”يو إس بي”.

المصدر: سبوتنيك