توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً السبت مشمس مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة.

– الحالة العامة:

طقس ربيعي مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام المقبلة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

– السبت: مشمس مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة.

– الأحد: قليل الغيوم إجمالاً وارتفاع نسبة الرطوبة وتكوّن ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 14 و 27 درجة، فوق الجبال ما بين 11 و 20 درجة، في الارز ما بين 5 و 14 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 9 و 24 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربيّة الى شمالية ، سرعتها بين ١٠ و ٢٥ كلم/س

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و80 %.

– حال البحر: معتدل

-حرارة سطح الماء: ٢٤°م.

-الضغط الجوي: ٧٦١ ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية