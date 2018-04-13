قتل طيارا مروحية عسكرية روسية في تحطم طائرتهما في بحر البلطيق بالقرب من جيب كالينينغراد الروسي، وفق ما افاد الجيش الجمعة.

وقع الحادث في الساعة 23.30 مساء الخميس (20.30 ت غ) خلال طلعة تدريبية ليلية، وفق بيان صادر عن الاسطول الروسي في بحر البلطيق نقلته وكالة انباء انترفاكس.

وقال البيان ان طاقم المروحية “كا-29” يضم طيارين وقد قتلا، وبدأت عمليات بحث لانتشال جثتيهما.

يأتي الحادث بعد تحطم مروحية “مي-“8” في اقصى الشرق الروسي الاربعاء في حادث تسبب بقتل ستة اشخاص، وكانت شركة فوستوك تشغل المروحية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية