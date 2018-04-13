اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه ” بتاريخ 11/04/2018 وقرب معمل غندور بمدينة الشويفات، أوقفت دورية من مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية كل من:

– م. ص. ( مواليد عام 1997، لبناني)

– م. هـ . ( مواليد عام 1998، سوري)

حيث كانا داخل سيارة رينو مستأجرة، وضبط بحوزتهما 30 علبة بلاستيكية شفافة تحتوي مادة باز الكوكايين مغلفة بالنايلون، ومسدس خلبي بداخله طلقين ناريين إضافة الى مبلغ من المال.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام