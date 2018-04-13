أفاد المكتب الصحفي لأسطول البلطيق الروسي الجمعة، بسقوط مروحية “كا-29″ أثناء تحليق استكشافي ليلي في منطقة بحر البلطيق، ما أسفر عن مصرع طاقمها المكون من طيارين. وجاء في بيان بهذا الصدد ” تحطمت مروحية من طراز “كا-29″ في حوالي الساعة 23:30 [ بتوقيت موسكو] من يوم 12 نيسان/أبريل 2018، وذلك أثناء رحلة تجريبية، ليلاً، فوق بحر البلطيق، ما أدى لمصرع طاقمها المكون من طيارين-اختباريين عائدين للشركة المصنعة للمروحية”. هذا ويقوم، بحسب البيان، فريق من القوة العاملة في أسطول البلطيق بإجراء تقصي وبحث في مكان تحطم المروحية “كا-29″، مشيراً إلى أن التحليق جرى في أحوال جوية طبيعية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية