صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

” في إطار سياسة الامن الوقائي المتبعة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، خصوصا لجهة متابعة الاشخاص المشبوهين بانتمائهم لتنظيمات ارهابية، فقد تم تحديد هوية أحدهم، وهو:

_ ع. ش. ( مواليد عام 2000، سوري)

فقامت بتاريخ 8/04/ 2018، قوة من الشعبة بتوقيفه في محلة الضبية.

بالتحقيق معه اعترف بما يلي:

– ينتمي لتنظيم داعش الارهابي.

– دخل لبنان بطريقة غير شرعية (خلسة) بتاريخ 15/08/2016 قادما من مدينة الرقة في سورية.

– خضع لعدة دورات شرعية لدى التنظيم في سورية.

– ناشط للغاية في نشر أفكار داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

– يتواصل مع العديد من كوادر وعناصر التنظيم في سورية والعراق بغية تجنيد أشخاص للعمل لصالحه.

– حضر الى لبنان بعد هزيمة داعش في الرقة بهدف العمل لصالحها، وباشر بنشر أفكارها عبر جميع أنواع وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام