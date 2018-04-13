يسود قلق كبير في الاكوادور على مصير فريق من الصحافيين الذين خطفهم مسلحون يعتقد انهم كولومبيون، بعد نشر صور الخميس تحمل على التخوف من قتلهم.

واعلن الرئيس الاكوادوري لينين مورينو الذي وصل الخميس الى ليما للمشاركة في قمة الاميركتين، انه سيعود فورا الى كيتو نظرا للوضع الحرج المتعلق بمصير هذا الفريق.

وكتب مورينو على حسابه في تويتر “قررت ان اعود فورا الى الاكوادور بسبب الوضع الدقيق الذي نعيشه في هذه اللحظة”.

ولدى وصوله الى كيتو، قال الرئيس الأكوادوري انه يمهل الخاطفين اثنتي عشرة ساعة لتقديم ما يثبت ان رهائنهم الثلاثة أحياء.

وحذر مورينو بالقول “إذا تبين انهم ليسوا احياء فسنتصرف بحزم شديد” لمعاقبة “من ينتهكون حقوق الانسان كافة”.

وكان فريق من صحيفة “ال كوميرسيو دو كيتو” اليومية، يضم المراسل خافييه اورتيغا والمصور بول ريفاس والسائق ارفان سيغارا، خطفوا في 26 اذار/مارس، بينما كانوا يعدون تحقيقا على الحدود بين الاكوادور وكولومبيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية