الدفاع الروسية: عملية اخراج مسلحي “جيش الاسلام” من مدينة دوما في الغوطة الشرقية ستنتهي قريباً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2018 - 10:13
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وزارة الدفاع الروسية: عملية إخراج مسلّحي "جيش الإسلام" من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق ستنتهي قريباً
الدفاع الروسية: خروج دفعة من 3500 شخص من دوما بالغوطة الشرقية تشمل مسلّحين من "جيش الإسلام" وعائلاتهم
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: المشاهد التي تحدثت عن استخدام الكيميائي في الغوطة ملفقة بشكل واضح
أ.ف.ب: روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع اليوم الجمعة بشأن سوريا
البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قراراً بشأن سوريا
ترامب: ننظر بجدية فائقة إلى الوضع برمته ونرى فوائد كثيرة ترتبت على القتال ضد "داعش"
رويترز: ترامب اتفق مع رئيسة الوزراء البريطانية على ضرورة صياغة رد دولي لردع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا
منظمة الأسلحة الكيميائية: المفتشون يبدؤون العمل في سوريا يوم السبت المقبل
العراق: مدفعية الحشد الشعبي تقصف تجمعاً لإرهابيين من "داعش" داخل سوريا كانوا ينوون مهاجمة قوات الحشد في تل صفوك
الفلسطينيون في غزة يستعدون للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى تحت عنوان "جمعة رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل"
حركة الجهاد الإسلامي: المستوطنون الصهاينة يشكلون تهديداً للشعب الفلسطيني ومقاومتهم حق مشروع
مصادر يمنية: القوّة الصاروخية تقصف المدينة الصناعية في جيزان بصاروخ باليستي من نوع بدر1
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوقع عقوداً مع وزيرة الدفاع الإسبانية لشراء 5 طرادات بقيمة 1.8 مليار يورو
المفوضية الأوروبية تدعو "فيسبوك" للتعاون الكامل مع المحققين في قضية نقل بيانات المستخدمين الشخصية إلى شركة خاصة
منظمة التعاون والتنمية الدولية: الصين والولايات المتحدة تتفاوضان في الكواليس لحل خلافهما التجاري
اليونيسف: جماعة "بوكو حرام" اختطفت أكثر من 1000 طفل في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2013
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله اليوم الجمعة الساعة 17:00 في باحة عاشوراء - الجاموس
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
الدفاع الروسية: عملية اخراج مسلحي “جيش الاسلام” من مدينة دوما في الغوطة الشرقية ستنتهي قريباً
منذ 2 ساعة
13 April، 2018
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