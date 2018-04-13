اكد الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الدولية انخيل غوريا الجمعة ان الصين والولايات المتحدة تتفاوضان في الكواليس لحل خلافهما التجاري، مشيرا الى ان الحرب التجارية ليس فيها منتصرون.

وفي حين نفت بكين خوض مفاوضات في الوقت الراهن مع واشنطن، قال غوريا ان مسؤولين صينيين أخبروه هذا الاسبوع ان هناك مفاوضات جارية.

وقال خلال مؤتمر صحافي في طوكيو “الجميع قلق من هذه الاعلانات (عن حواجز جمركية جديدة) ولكن في الوقت نفسه انهم يتحدثون، يبدو ان سلسلة من المحادثات جارية”.

والخميس اكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ انه “حتى الآن، لا تجري مفاوضات على أي مستوى حول الخلافات التجارية” بين البلدين

وقال غوريا “لم يعزز اي طرف بعد مستوى الحواجز الجمركية ولو بالحد الأدنى، لن يكون هناك رابحون من أي حرب بين أقوى اقتصادين في العالم”.

وحذر كذلك من “التبعات السلبية” للحرب التجارية على البلدان الاخرى، قائلا “لن يقتصر الأمر على البلدين”.

تأتي هذه التوترات بين واشنطن وبكين في حين بالكاد يتعافى الاقتصاد من الازمة المالية التي حلت في سنة 2008 وفق غوريا الذي قال ان الامر “استغرق عشر سنوات ليستعيد الاقتصاد العالمي مستوى النمو لما قبل الازمة” ومن هنا “خطورة” الأزمة الحالية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية