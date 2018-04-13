أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 13-04-2018

النهار

واشنطن تُعدُ لضربات “لا تخرج عن السيطرة”

قبل التهليل لـ 11 ملياراً تذكّر وتذكير

13 نيسان: لحظةٌ للحقيقة

النأي بالنفس الهش “على الشوار”

هل يصير اتفاق على “النأي بالنفس” ليظل لبنان محافظاً

الاخبار

النقاش الأخير: حجم العدوان… والرد!

عرض سوري جديد: كهرباء أكثر وسعر أقل

ميشال ضاهر: «ماستر» التجارة مع إسرائيليين؟

13 نيسان 1975… ذكرى حرب لا تنتهي

المستقبل

السعودية – إسبانيا: اتفاقيات تعاون عسكري وتقني

الحريري: بيروت ستقول من هو «المارد الأزرق»

ترامب يدرس الرد على الأسد مع مستشاريه وماكرون وماي

السعودية تُدمّر طائرتين من دون طيار و3 صواريخ حوثية

اللواء

13 نيسان بعد 4 عقود: إشكالات أمنية ووزارية في الشارع

الحريري يزور حاصبيا اليوم: الإقتراع بكثافة يحدِّد هوية بيروت

الانوار

جو مكهرب في مجلس الوزراء تخلله حملات متبادلة من العيار الثقيل

ترامب يجتمع مع مستشاريه لاتخاذ قرار حول سوريا

الجمهورية

الضربة لسوريا تنتظر البنتاغون

تصعيد على طريق القصر الجمهوري

الديار

سقط ملف الكهرباء وانفجرت بين وزيري المال والخارجية

الخليل لباسيل «انت تسرق من دير عمار» وباسيل يردّ: تريد حرمان الناس الكهرباء

الشرق

الحريري: هذه الانتخابات مصيرية

الكهرباء تكهرب الجلسة… ولهيب المنطقة يلفح لبنان

البناء

واشنطن مرتبكة بين تراجع غير مرغوب وتورّط غير محسوب: ترامب لا يزال يدرس

دوما بدون «جيش الإسلام»… وبعثة التحقيق الأممية تصل… ومجلس الأمن بدعوة روسية

إجماع رئاسي وحكومي على رفض استعمال الأجواء للعدوان على سورية رغم تغريدة جعجع

المصدر: صحف