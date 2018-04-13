ذكر مسؤولون من البيت الأبيض، في حديث لوكالة “رويترز”، أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، سيعقد في عاصمة بيرو ليما اجتماعا مع زعماء المعارضة الفنزويلية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع سيجري يوم الجمعة، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستأتي في إطار “الجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة لتسديد الضغط الإقليمي على رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو”.

ويترأس بينس وفد الولايات المتحدة إلى قمة دول الأمريكتين الشمالية والجنوبية في بيرو، بعدما ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارته إلى المنطقة لمواصلة المناقشات في البيت الأبيض حول رد بلاده المحتمل على الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية.

المصدر: وكالة رويترز