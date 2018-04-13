شارك وفد قطري في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي اختتم اليوم في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة التحضيرات للقمة العربية المقبلة في المملكة.

وذكرت وكالة “قنا” القطرية الرسمية أن الجانب القطري شارك في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سيف بن مقدم البوعينين، مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأوضحت “قنا” أن اجتماع وزراء الخارجية عقد “لإعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود المطروحة أمام القادة العرب خلال اجتماعهم على مستوى القمة يوم الأحد المقبل بالدمام”.

وكان حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، قال في تصريح له على هامش الاجتماعات التحضيرية، إن وزراء الخارجية العرب سوف يبحثون الموضوعات السياسية المعروضة على جدول أعمال القمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات الكبيرة في سوريا وليبيا واليمن وغيرها، بالإضافة إلى مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال، خاصة ما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم جزر القمر، بالإضافة إلى باقي البنود الدائمة على أجندة القمة العربية.

وأكدت الخارجية القطرية في وقت سابق أن تسوية الأزمة الخليجية ليست موضوعة على جدول أعمال القمة العربية.

ولم يعلن حتى الآن الجانب القطري رسميا عن مستوى مشاركته في القمة المرتقبة في الظهران بالسعودية، إلا أن مصدرا دبلوماسيا ذكر في وقت سابق، لجريدة “الراي” الكويتية، أنه من المخطط أن يترأس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفد بلاده إلى القمة العربية.

المصدر: وكالات