أعلنت الجزائر الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام ونكست راياتها الوطنية، على أرواح ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة التي تحطمت قرب قاعدة بوفاريك الجوية جنوبي العاصمة.

وفي هذا الصدد، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحداد لمدة ثلاثة أيام، كما دعا إلى تنظيم صلاة الغائب في جميع المساجد الجزائرية ترحما على أرواح الضحايا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بوتفليقة قوله “قضى المولى جلت قدرته، ولا راد لقضائه وقدره أن تفجع الجزائر والمؤسسة العسكرية في هذا اليوم بسقوط إحدى طائراتها مخلفة عددا كبيرا من شهداء الواجب الوطني.. إنه لرزء فادح تنفطر له قلوبنا وتدمع له عيوننا جميعا”.

وألغت العديد من الأحزاب والجمعيات نشاطاتها لغاية يوم السبت المقبل فيما تم تأجيل جميع مباريات كرة القدم التي كانت مقررة يوم الجمعة إلى يوم السبت المقبل.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت صباح أمس الأربعاء، أن 257 شخصا لقوا مصرعهم، إثر سقوط مفاجئ لطائرة عسكرية من طراز “”أليوشين 76” مخصصة للنقل والإمداد، وذلك بعد لحظات من إقلاعها من القاعدة الجوية ببوفاريك شمالي البلاد.

المصدر: وكالات