أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الوضع في الغوطة الشرقية يتجه نحو الاستقرار، حيث عاد 250 مدنيا إلى مدينة دوما.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري يفتوشينكو إن “الأوضاع في الغوطة الشرقية تتجه نحو الاستقرار. ولا تجري هناك عمليات قتالية في مدينة دوما، ويعود السكان للحياة السلمية. وقد عاد 250 شخصا إلى منازلهم”.

وأشار إلى أن الشرطة العسكرية الروسية بدأت بمهام حفظ الأمن العام وتقديم المساعدات للسكان المحليين، وتعمل المعابر التي نصبها الجانب الروسي

وذكر يفتوشينكو أيضا أن خروج مسلحي “جيش الإسلام” قد دخل مرحلته الختامية. وخرج من مدينة دوما عبر معبر مخيم الوافدين 1521 شخصا من المسلحين وأفراد عائلاتهم. ونقلوا على متن 40 حافلة إلى شمال محافظة حلب.

وتابع أنه منذ بدء العملية الإنسانية في الغوطة الشرقية، غادرها 166 ألفا و644 شخصا، بمن فيهم 42 ألفا و734 شخصا من دوما.

المصدر: وكالات