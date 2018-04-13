أكملت الحكومة الفنلندية إجراءات منح الرخص اللازمة لمد خط الأنابيب “السيل الشمالي 2” عبر مياهها الاقتصادية، بعد أن منحت وكالة الإدارة الإقليمية لجنوب فنلندا موافقتها على المشروع.

وأعطت الوكالة الفنلندية موافقتها على مشروع نقل الغاز “السيل الشمالي 2” استنادا للقانون الفلندي الخاص باستخدام المياه الإقليمية. وبذلك تكون الشركة المشغلة للمشروع “السيل الشمالي 2” قد حصلت على كامل الموافقات المطلوبة من الحكومة الفنلندية بعد حصولها على الرخصة الأولى يوم 5 أبريل الحالي.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعطت كافة التراخيص اللازمة للمشروع في وقت سابق، ومن المنتظر أن تعطي كل من الدنمارك والسويد موافقتهما عليه.

وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس، ثقته الكاملة بتنفيذ المشروع، قائلا: “يجري العمل على استكمال الرخص المطلوبة واستحصالها من الدول التي سيمر “السيل الشمالي 2″ في مياهها الإقليمية. ألمانيا أعطت كامل الرخص، وفنلندا منحت اليوم الرخصة النهائية، ويجري العمل وفقا للخطة الموضوعة مع دول أخرى، وبالخصوص، الدنمارك والسويد. إننا واثقون من تنفيذ المشروع، فهو في المقام الأول يعتبر مشروعا اقتصاديا، يهدف إلى تلبية احتياجات المستهلكين والشركات الأوربية. إنه مشروع بنية تحتية كبير وهام”.

و”السيل الشمالي 2″ هو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق، ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب “السيل الشمالي 1”.

وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية، في مقدمتها “غازبروم”، التي تمتلك في المشروع حصة نسبتها 50%، فيما يملك كونسورتيوم مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية الـ50% الأخرى، 10% لكل منها. وتبلغ كلفة المشروع 8 مليارات يورو.

ويبلغ الطول الإجمالي لخط أنابيب “السيل الشمالي 2” حوالي 1220 كم، وينبغي أن يمر منه 347 كم فقط في المياه الإقليمية الفنلندية.

المصدر: وكالات