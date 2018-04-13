قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس ان مليونا ومئة الف ليبي في حاجة لمساعدات انسانية مؤكدة حاجتها الى 85 مليون دولار للاهتمام بهم.

وجاء في بيان عن المنظمة صدر الخميس في تونس ان “1.1 مليون ليبي يحتاجون الى مساعدات انسانية” من نازحين ولاجئين اضافة الى العائلات المتضررة من الاشتباكات المسلحة في البلاد.

وكشفت المنظمة انها في حاجة الى 85 مليون دولار لتنفيذ برامج وتقديم المساعدة الانسانية والاحاطة باللاجئين والنازحين.

وبحسب احصاءات المنظمة في الشهرين الاخيرين هناك اكثر من 165 الف نازح داخل ليبيا في حين تمكن 341 الف ليبي من العودة الى منازلهم، كما يوجد في ليبيا 51.5 الف مهاجر.

ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، انتشرت المجموعات المسلحة وعصابات تهريب السلع والبشر وسادت الفوضى ليبيا التي تتنازع السلطة فيها حكومتان حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها في طرابلس في غرب البلاد، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية