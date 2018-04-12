قال وزير الحرب الأميركي جيمس ماتيس الخميس إن “الحاجة إلى حماية العسكريين الأمريكيين في سوريا من ضربات كيميائية محتملة ضده تعد سببا كافيا لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب كي يستخدم القوة العسكرية في هذا البلد”.

وأضاف ماتيس “لدينا وحدات في سوريا ونحن نتحدث عن حماية قواتنا ولا أعتقد أننا بحاجة إلى انتظار استخدام الأسلحة الكيماوية ضدنا”، ولفت إلى ان “الرئيس ترامب يمكنه أن يتخذ قرار بشأن استخدام القوة العسكرية دون العودة إلى الكونغرس”، موضحا ان “ترامب لم يتخذ قرارا بعد بتوجيه ضربة لسوريا”.

المصدر: سبوتنيك