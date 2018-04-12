اعتبرت الحكومة البريطانية ان “من الضروري اتخاذ اجراءات ضد استخدام اسلحة كيميائية في سوريا”، وتابعت “لكن يجب ربط ذلك في اجتماع طارىء بتنسيق رد دولي”.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان لها الخميس “توافقت الحكومة على ضرورة اتخاذ اجراءات لمنع النظام السوري من استخدام اسلحة كيميائية”.

وشددت الحكومة على “وجوب ان تواصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي العمل مع الحلفاء الولايات المتحدة وفرنسا لتنسيق رد دولي”، واضافت “نرجح الى حد بعيد مسؤولية دمشق عن الهجوم الكيميائي في مدينة دوما”، على حد زعمها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية