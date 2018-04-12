فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الخميس في 12-4-2018.

دمشق وريفها:

ـ خرج مسؤول فصيل “جيش الاسلام” المدعو عصام البويضاني من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، مع عدد من مسؤولي الصف الاول في الفصيل ومئات المسلحين وعوائلهم في القافلة الثالثة التي تضم نحو 40 حافلة إلى الشمال السوري، ليلة أمس وتم رفع علم الدولة السورية المعترف به دولياً على عدد من الأبنية في دوما، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

ـ عثر الجيش السوري على مواد شديدة الانفجار بينها مواد سعودية المنشأ ومادة الكلور السامة ومستودعات لتخزين قذائف الهاون والصواريخ والعبوات الناسفة، خلال عمليات التمشيط في بلدة زملكا بالغوطة الشرقية لدمشق، وكان مسلحي “فيلق الرحمن” قد حولوا أحد أحياء البلدة إلى “مربع أمني لهم” ومنعوا المدنيين من الدخول إليه.

ـ أسقطت فصائل “الجيش الحر” طائرة استطلاع صغيرة لمسلّحي داعش فوق جبهة البساتين بين بلدة يلدا وحي الحجر الأسود، بريف دمشق الجنوبي.

درعا وريفها:

ـ ‏قُتل أحد الأشخاص، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في بلدة صيدا في ريف درعا الشرقي، ليلة أمس.

ـ أصيب عاملان اثنان من الشركة العامة لكهرباء درعا جراء إطلاق الرصاص عليهما من قبل المجموعات المسلحة في مدينة داعل بريف درعا الشمالي.

دير الزور وريفها:

– أحرق مسلحو داعش عدداً من منازل المدنيين، في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسباب مجهولة.

الرقة وريفها:

ـ قُتل أحد الأشخاص، إثر انفجار لغمٍ أرضي من مخلفات تنظيم داعش، قرب بلدة العكيرشي في ريف الرقة الشرقي.

حلب وريفها:

ـ قُتل شخص وأُصيب عدد آخر، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب “المجلس المحلي” التابع للمجموعات المسلحة في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.

إدلب وريفها:

– وضع مسلحون من تنظيم “جند الأقصى” المنحل سابقاً، حاجزاً لهم قرب بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، بموافقة “هيئة تحرير الشام”.

حمص وريفها:

ـ اُصيب 4 مواطنين جراء سقوط عدّة قذائف صاروخية على قرية قني العاصي بريف حمص الشمالي مصدرها المجموعات المسلحة.

حماة وريفها:

– قُتلَ أحد مسلحي “جيش النصر _الجيش الحر” إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على حاجز تابع لـ “جيش النصر” في منطقة قلعة المضيق في ريف حماه الشمالي الغربي.

المصدر: الاعلام الحربي