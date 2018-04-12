روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غداً بشأن سوريا (أ.ف.ب.) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2018 - 23:49
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الرئيس بشار الاسد خلال استقباله ولايتي: مع كل إنتصار ميداني تتعالى أصوات غربية لتغيير مجرى الاحداث
الرئيس الأسد: هذه الاصوات واي تحركات محتملة لن تساهم الا في المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة
لقاء الرئيس الاسد وولايتي أكد على أن تهديدات بعض الدول الغربية ضد سوريا جاءت بعد تحرير الغوطة الشرقية
مستشار الإمام السيد علي الخامنئي علي أكبر ولايتي: حلفاء سوريا وجميع أحرار المنطقة يقفون إلى جانبها بوجه الهجمة الشرسة
ولايتي: التعاون السوري الإيراني عامل مؤثر لمنع نفوذ أمريكا والصهاينة في المنطقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن أنه سيجتمع خلال الساعات المقبلة مع فريق الأمن القومي لبحث الملف السوري
ترامب: ننظر بجدية فائقة إلى الوضع برمته ونرى فوائد كثيرة ترتبت على القتال ضد "داعش"
منظمة الأسلحة الكيميائية: المفتشون يبدؤون العمل في سوريا يوم السبت المقبل
أ.ف.ب: روسيا تدعو مجلس الامن الدولي الى الاجتماع الجمعة بشأن سوريا
المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل: لن نشارك في أي عملية عسكرية ضد سوريا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: المشاهد التي تحدثت عن استخدام الكيميائي في الغوطة ملفقة بشكل واضح
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب عبدالله الشحري متأثراً بإصابته برصاص الإحتلال شرق خانيوس
مصادر يمنية: القوّة الصاروخية تقصف المدينة الصناعية في جيزان بصاروخ بالستي من نوع بدر1
الدفاع الروسية: سقوط طائرة من طراز "ياك - 130" في مكان خاو بمقاطعة فورونيج
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوقع عقودا مع وزيرة الدفاع الاسبانية لشراء 5 طرادات بقيمة 1.8 مليار يورو
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم غد الجمعة الساعة 17:00 في باحة عاشوراء - الجاموس
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غداً بشأن سوريا (أ.ف.ب.)
منذ 2 ساعة
12 April، 2018
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