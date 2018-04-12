أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس عن استشهاد عبد الله محمد الشحري من خان يونس جنوبي قطاع غزة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال عصر اليوم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الشهيد الشحري أصيب بعيار ناري، أطلقه قناصة الاحتلال أثناء تواجده بالقرب من مخيم العودة على حدود بلدة خزاعة شرق خانيونس، ونقلته طواقم الإسعاف بحالة حرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بدء فعاليات مسيرات العودة شرقي قطاع غزة إلى 32 شهيدا بالإضافة إلى نحو 3 آلاف جريح، جراء قمع قوات الاحتلال المواطنين العزل.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية