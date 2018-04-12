دعت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر ومخيمات الشتات وبلاد المهجر الى إحياء “يوم العلم الفلسطيني” الجمعة وإحراق علم العدو الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة الكبرى.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أعلنت الأحد الماضي، أن يوم الجمعة القادم، سيكون يوماً جديداً للغضب الشعبي، وتقرر تسميتها “جمعة حرق العلم الصهيوني”، ورفع الأعلام الفلسطينية.

من جهة ثانية، حذرت الجبهة “من استغلال الاحتلال الإسرائيلي لأجواء الحرب الأمريكية وحلفاؤها ضد سوريا بشن حرب على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم